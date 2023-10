Ostatnie pożegnanie Wandy Półtawskiej w Krakowie. Spoczęła na cmentarzu Salwatorskim

Gdy Prezydent szeroko wspominał życiorys Wandy Półtawskiej, zwrócił szczególną uwagę na wielką próbę, której Pani Profesor wraz 73 innymi dziewczynami i kobietami została poddana w niemieckim obozie koncentracyjnym w Ravensbrück.

- Przetrwała! Przeżyła niezwykłą siłą swojego ducha, niezwykłą siłą swojego umysłu ale i ciała, jakże przecież wątłego. Wszyscy znamy Ją jako drobną kobietę, ale tylko fizycznie. Myślę, że jej ducha nie pomieściłaby bazylika Mariacka - tak był wielki, tak był silny. Przetrwał wszystko przez 102 lata długiego życia. Te doświadczenia, myślę m.in popchnęły ją w kierunku drogi lekarza, po to by nieść pomoc drugiemu człowiekowi, ale także i szukać odpowiedzi na pytanie - jak człowiek mógł stać się taki i być taki, a także wyrządzać drugiemu człowiekowi tak straszliwe zło i to wielkie pytanie, które przenikało jej serce - czy człowiek w gruncie rzeczy może być tak zły i czy można kochać takiego człowieka. Później zwróciła się też w kierunku rodziny czyli podstawy społeczeństwa. Niestrudzona wojowniczka o drugiego człowieka, niestrudzona wojowniczka o życie, niestrudzona wojowniczka o moralność i świadomość, ale i niestrudzona wojowniczka o drugiego czlowieka. Kiedy patrzy się na historię jej życia i słucha się tego co mówiła, a także czyta to co napisała wcale nie dziwi, że drogi Jej i księdza Wojtyły spotkały się i że On dostrzegł w niej ogromnego ducha i niezwykłą siłę, której tak wielu przeciwnościom losu nie udało się zmiażdżyć. Myślę, że doceniał ją również Pan Bóg- nie mam co do tego wątpliwości - mówił Prezydent RP, który zakończył swoje przemówienie słowami- Pani Profesor dziękujemy! - co spotkało się z wielkimi i głośnymi brawami osób zgromadzonych w bazylice.