19. rocznica śmierci św. Jana Pawła II. Będzie można zwiedzić Pałac Arcybiskupów. Przygotowano specjalny pokaz na fasadzie

Pałac Biskupi znajduje się przy ul. Franciszkańskiej 3 w Krakowie jest siedzibą kurii metropolitarnej, od końca XIV w. siedzibą biskupów krakowskich. Jest największym po Wawelu pałacem krakowskim. To jedno z miejsc związanych z biskupem, kardynałem i papieżem – Janem Pawłem II.

- Chętnych do udziału prosimy o gromadzenie się przy pomniku św. Jana Pawła II na dziedzińcu Kurii Metropolitalnej - informuje krakowska Kuria Metropolitalna.

Przyszły papież Karol Wojtyła zamieszkał w Pałacu Biskupów w 1964 roku, rok po wyborze na biskupa, a wyprowadził się wówczas, gdy został wybrany na papieża (1978 r.).

Odwiedzając Kraków podczas wszystkich pielgrzymek do Polski św. Jan Paweł II wybierał pałac jako miejsce odpoczynku. Zasłynął spontanicznymi, nieoficjalnymi wystąpieniami do tłumów wiernych, zgromadzonych przy ul. Franciszkańskiej, na placu przed kościołem Franciszkanów i okolicach. Za każdym razem zwracał się do wiernych z umieszczonego tuż ponad barokową bramą wjazdową okna. U schyłku życia tłumy wiernych modliły się za papieża przed pałacem.

Tuż po momencie śmierci 2 kwietnia 2005 miała miejsce uroczysta msza dedykowana Janowi Pawłowi II, celebrowana w kościele Franciszkanów przez kardynała Franciszka Macharskiego. Przez kolejne dni przed pałacem składano kwiaty, różnego rodzaju pamiątki i zapalano znicze. Na parapecie przy "Oknie papieskim" postawiono symboliczny krzyż.