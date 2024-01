Krzysztof Głuchowski, dyrektor Teatru im. Słowackiego w Krakowie: "Zostałem całkowicie uniewinniony". Ale procedura odwołania trwa

- Zostały przekroczone wszelkie terminy, złamano cała masę przepisów. To ja jestem poszkodowany w tej sprawie. Poszkodowany jest teatr. Nadal jestem odwoływany, nadal jestem aktorem, któremu nie wolno grać - choć w tej sprawie akurat dziś dostałem pismo pozwalające na granie na scenie w styczniu. Jest progres, ale czy to oznacza, że teraz będę dostawał zgodę co miesiąc? Nadal jesteśmy teatrem, któremu zarząd i sejmik odmówiły zwiększenia dotacji, nadal więc jesteśmy w sytuacji, kiedy musimy zarabiać ogromne pieniądze, żeby się utrzymać. W kolejny rok wchodzimy z sytuacją dyskryminacji finansowej własnego organizatora. Biorąc pod uwagę, że miniony rok był najlepszym w historii Teatru Słowackiego od 1893 roku – z wyjątkiem 1901 roku, kiedy była prapremiera „Wesela” i „Dziadów”, bo tego nikt nigdy nie przebije - to jest to dla nas dziwne. Ile mamy udowadniać, że jesteśmy dosyć ważnym ośrodkiem i obiektem w Małopolsce? - mówi dyrektor teatru.