Wielość muzycznych światów, wielość koncertowych przestrzeni. Powraca festiwal Sacrum Profanum od 9 do 12 listopada

Hasłem tegorocznego festiwalu jest „Multiwersum”. To wyjątkowo obecnie modny w popkulturze termin, odwołujący się do światów kreowanych przez twórców komiksowych i filmowych opowieści o superbohaterach. Dla organizatorów Sacrum Profanum takimi wyjątkowymi postaciami są artyści, który z powodzeniem łączą różne światy – muzyki klasycznej, współczesnej i popularnej.

- Multiwersum to także nader trafna metafora dzisiejszej rzeczywistości, w której każdy z nas odnajduje siebie w wielu uniwersach naraz. To nie tylko rzeczywistość realna i cyfrowa, ale także prywatna, rodzinna, publiczna i zawodowa. Wielość światów oraz naszych twarzy i ról społecznych, które na co dzień odgrywamy, jest dodatkowo powielana i multiplikowana przez lustrzane wymiary tworzone w świecie cyfrowym - tłumaczy dyrektor artystyczny festiwalu, Krzysztof Pietraszewski.