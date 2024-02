Kolejny apel w sprawie dyrektora Teatru Słowackiego. Radny wzywa, by skończyć "vendettę administracyjną"

Do rąk marszałka Witolda Kozłowskiego trafiła w poniedziałek, 26 lutego, interpelacja radnego Sejmiku Województwa Małopolskiego Kazimierza Barczyka, w której ten domaga się zaprzestania procedury odwołania i przeprosin dla Krzysztofa Głuchowskiego. Dyrektor Teatru Słowackiego jest odwoływany przez marszałka od 746 dni.

"Teatr jest przez Zarząd Województwa destabilizowany, a Dyrektor uporczywie nękany z powodu rzekomego naruszenia przepisów w zakresie stosowania ustawy o zamówieniach publicznych. Sprawa, o czym może już mało kto pamięta dotyczyła przetargu na sprzątanie w czasie lockdownów podczas pandemii COVID. W wyniku decyzji Dyrektora Teatr zaoszczędził ok. 80 tys. złotych, co bardzo nie spodobało się Panu Marszałkowi i Zarządowi Województwa" - wyjaśnia Kazimierz Barczyk, wzywając marszałka Kozłowskiego do niezwłocznego i całkowitego wycofania się ze stawianych mu zarzutów.