Król postsowieckiego rapu, Tommy Cash odwołał wszystkie koncerty w Rosji, ale niedługo podbije Kraków

Naprawdę nazywający się Tomas Tammemets to jedna z ciekawszych postaci na europejskiej scenie muzycznej. Pochodzący z Estonii muzyk globalny rozgłos zyskał właśnie dzięki swojemu ekscentrycznemu wizerunkowi, który jednym się podoba, a drugich wręcz przeraża. Hip-hop przestał już być łatwym do zdefiniowania gatunkiem. Coraz więcej artystów przedstawia jego coraz bardziej nieszablonowe i oryginalne interpretacje. Niektóre są nieszablonowe i... ciężkie do jednoznacznego zinterpretowania. Zupełnie jak muzyka Tommy’ego Casha.

Nie bez znaczenia pozostaje pochodzenie artysty. Estonia to kraj istniejący stosunkowo niedługo. W czasach sowieckich był częścią Związku Radzieckiego, a w skutek polityki przesiedleń prowadzonej przez Stalina w XX wieku do Estonii trafiło wielu Rosjan. Wpływy kulturowe Rosji są tutaj niezwykle silne. Pozostają mocno widoczne w twrczości Tommy'ego, którego nazywa się królem postsowieckiego rapu. Jedna czwarta Estończyków to etniczni Rosjanie, a praktycznie każdy mieszkaniec ma kontakt z rosyjskim językiem i zwyczajami. Tommy Cash wychował się na granicy dwóch światów – jest synem Estończyka i Ukrainki.