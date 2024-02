10 lat temu Rosja zaatakowała Krym, a 2 lata temu całą Ukrainę. Kraków upamiętni tragedie narodu ukraińskiego Ewa Wacławowicz

W czwartek 22 lutego, w Bibliotece Wojewódzkiej w Krakowie odbyło się otwarcie wystawy "Pokolenie wojny", na której zaprezentowano 50 prac ukraińskich artystów w wieku od 4 do 50 lat, z różnych stron Ukrainy. Ewa Wacławowicz Zobacz galerię (20 zdjęć)

W 2014 roku Rosja zaatakowała Krym. 24 lutego 2022 roku okazało się, że było to preludium do wielkoskalowej inwazji jaką przygotował rosyjski agresor. Inwazji, która przez ostatnie dwa lata pochłonęła tysiące ludzkich istnień. Do Krakowa przed bombami uciekły setki tysięcy ukraińców. Jedni wrócili do swojego kraju, a inni u nas zostali. Dlatego w drugą rocznicę inwazji na Ukrainę, w Krakowie odbędą się koncerty, wystawy i marsz przypominający o tragedii narodu ukraińskiego, będący okazją do okazania wsparcia dla zaatakowanego kraju.