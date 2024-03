Krakowskie Centrum Wielokulturowe ma nową siedzibę. To miejsce dla każdego, niezależnie od pochodzenia, języka, kultury, wyznania

To przestrzeń otwarta dla obcokrajowców, którzy dopiero co przyjechali do Krakowa, i dla tych, którzy mieszkają tu już od jakiegoś czasu. To miejsce również dla krakowian, którzy pragną poznać międzynarodową społeczność, dowiedzieć się więcej o innych kulturach i aktywnie budować Kraków przyjazny dla wszystkich.

- Kraków jest otwarty na wszystkich mieszkańców, bez względu na ich poglądy polityczne, religijne czy pochodzenie. Obecnie ich znaczącą część stanowią również obcokrajowcy, którzy są przede wszystkim mieszkańcami - ze swoimi potrzebami i problemami. Już od 2016 roku, kiedy przyjęliśmy do realizacji miejski program „Otwarty Kraków” prowadzimy działania nastawione na identyfikację tych potrzeb i rozwiązywanie problemów związanych z funkcjonowaniem we wspólnocie społeczeństwa międzykulturowego. Nasze miasto, które żyje i funkcjonuje, wymaga systematycznych zmian. Centrum Wielokulturowe to przestrzeń, w której mieszkańcy będą mogli o tych zmianach rozmawiać, identyfikować je i wspólnie z nami realizować. Tutaj nasi mieszkańcy - cudzoziemcy mogą uzyskać informacje w jaki sposób rozwiązać swoje problemy, gdzie uzyskać pomoc, czy spotkać innych członków społeczności. Ale to także miejsce, w której każdy, kto szuka informacji na temat życia w Krakowie, czy miejsc do integracji oraz realizacji projektów społecznych jest mile widziany – mówi Andrzej Kulig, zastępca prezydenta Krakowa ds. polityki społecznej i komunalnej.