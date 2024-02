Radio Kraków sprzedało wart fortunę fortepian Steinwaya. "Trudna sytuacja finansowa rozgłośni". Instrument pozostanie w siedzibie radia

Ponadto jesienią do siedziby krakowskiej rozgłośni wróci drugi fortepian Steinway, będący własnością Radia Kraków, który teraz poddawany jest gruntownej renowacji.

- Chociaż o decyzji sprzedaży fortepianu dzisiaj jeszcze nie słyszałem, to mogę powiedzieć, że Pan likwidator zapowiadał, że zamierza podjąć takie działania. My jako Rada Programowa Radia Kraków S.A. podchodzimy do tego pomysłu z dużą rezerwą tzn. były głosy przeciwne sprzedaży na ostatnim posiedzeniu Rady, ja jeszcze wczoraj wysłałem do Pana Marcina Pulita e-mail, w którym apelowałem o powstrzymanie się w podejmowaniu tego typu kroków. należy jednak pamiętać, że likwidator nie musi mieć zgody Rady Programowej na podejmowanie decyzji. Poprosiliśmy o przedstawienie informacji w tej sprawie. W odpowiedzi uzyskaliśmy zapewnienie, że takie wyjaśnienie otrzymamy i że nie musimy się tym martwić - mówi nam Łukasz Słoniowski -Przewodniczący Rady Programowej Radia Kraków S.A.