Krakowsko-Wielicki Weekend Elektromobilności 21-23 czerwca 2024. Rajd samochodów elektrycznych, prezentacje i jazdy testowe

21 czerwca kawalkada aut elektrycznych przemierzy trasę z Krakowa do Wieliczki. Kolumna licząca około 25 samochodów, na czele której dumnie pędzić będzie Porsche, a na końcu majestatycznie podąży Fiat 600e, przejedzie przez serce Krakowa, by ostatecznie dotrzeć do Solnego Miasta. Start pod Halą Tauron Arena w Krakowie, meta na parkingu przed Dworcem Wieliczka Centrum.