Kraków. Miasto wynajmie prawie 100 aut elektrycznych dla urzędników

Ogłoszony przetarg umożliwia udział w programie „Mój elektryk”. Pozwoli na uzyskanie przez uprawnione jednostki dotacji. W obecnej grupie przetargiem objęto najem 96 pojazdów w 16 różnych kategoriach, które wskazali uczestnicy grupy. Auta osobowe do codziennych zadań jednostek miejskich to 71 sztuk, natomiast 25 sztuk to samochody dostawcze, głównie dla służb technicznych spółek miejskich.

Co z autami elektrycznymi dla mieszkańców? To inna historia...