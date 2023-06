Krakowski zespół Lor zaprasza na jesienną trasę koncertową promującą album „Panny młode”

Zespół Lor czerpie inspiracje z muzyki folkowej oraz z twórczości artystów takich, jak Agnes Obel, Tom Rosenthal, Sóley i Birdy. Nic więc dziwnego, że piosenki Lor są niewinne i melancholijne, ale zarazem niesamowicie odważne i buntownicze, co możecie usłyszeć na płycie „Panny młode”, która swoją digitalową premierę miała 12 maja tego roku, a w wersji fizycznej w sprzedaży pojawi się jesienią 2023 roku.

- Przy okazji tej płyty dałyśmy sobie więcej luzu. Nie chciałyśmy niczego ukrywać i zrobić taką muzykę, jakiej słuchamy same na co dzień. Okazało się to dla nas fajnym doświadczeniem. Cieszę się, że poszłyśmy w takim kierunku, bo takie utwory wykonuje się bardziej przyjemnie na żywo. Okazało się, że umiemy robić popowe piosenki i nie musimy śpiewać takich samych smutnych rzeczy jak zwykle - mówią dziewczyny.