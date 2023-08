Krakowski Unsound Festival to pierwsza impreza muzyczna współtworzona przez Sztuczną Inteligencję. Co z tego wynika?

„Układając program, konsultujemy się z SIAD, czyli Sztuczno-Inteligentną Artystyczną Dyrekcją, będącą częścią naszego zespołu. I musimy przyznać, że w trakcie trwania współpracy, SIAD staje się coraz bardziej irytująca – często podważa nasze zdanie oraz wytyka brak decyzyjności. Co będzie dalej – zobaczymy” – piszą w oficjalnym komunikacie organizatorzy.

Każda edycja Unsoundu ma swój główny motyw tematyczny – a tym razem jest nim „Dada”. To oznacza, że organizatorzy wybierają takich artystów, którzy w mniejszym lub większym stopniu odwołują się w swej twórczości do tego awangardowego ruchu artystycznego z początków XX wieku.

Amerykański producent Rrose już swym pseudonimem nawiązuje do ruchu dada – ponieważ zaczerpnął go z kreacji artystycznej Marcela Duchampa. Podczas koncertu muzyce z płyty „Please Touch” towarzyszyć będą wizualizacje z klasycznych filmów dadaistycznych sprzed prawie stu lat. Z kolei włoski producent Shapednoise przedstawi muzyczną medytację nad utratą słuchu – bo przeżył coś takiego w czasie pandemii. Będzie to materiał z płyty „Absurd Matter”, łączący hip-hop z noise’m. awangardowym dźwiękom towarzyszyć będą oryginalne wizualizacje Sevilko Domochevsky’ego. Z kolei brytyjska producentka Ziúr przedstawi na żywo bezkompromisowy materiał z albumu „Eyeroll”, wspólnie z Iceboy Violet, Elvin Brandhi oraz artystą wideo Sanderem Houtkruijerem.