Krakowscy wokaliści Jacek Dewódzki i Paweł Nawrocki nagrywają płytę z producentem Arkadiuszem Nieciem

Dewódzki i Nieć – DiN, to nowy projekt na polskiej scenie muzycznej. Jego pomysłodawca - producent Arkadiusz Nieć, od wielu lat nosił się z zamiarem wydania płyty z własnymi kompozycjami, których część powstała już pod koniec lat 90. W tym czasie był założycielem, menedżerem i gitarzystą basowym nieistniejącego już zespołu Maj, wraz z którym występował na wielu liczących się w Polsce festiwalach rockowo-bluesowych. Jednak marzenie o wydaniu własnej płyty udało się zrealizować dopiero teraz.

Do wspólnego projektu, w roli frontmana, zaprosił swojego kolegę Jacka Dewódzkiego - wokalistę zespołu Dżem w latach 1995-2001. Potem do całej układanki dołączył Paweł Nawrocki - lider zespołu Alergen. Wtedy artystyczna lawina ruszyła. Studio muzyczne, aranżacje, praca od świtu do nocy, aby każdy dźwięk zabrzmiał jak najlepiej.