Kraków. Zaproponuj kształt części parku Młynówka Królewska. Ostatnie dni na składanie uwag Marcin Banasik

Wizualizacja parku ZZM

Do poniedziałku, 16 października można składać uwagi do projektu zagospodarowania terenu zielonego położonego między ul. Racławicką a aleją Kijowską. Koncepcja zakłada zaaranżowanie tam przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej. Planowany jest także remont ścieżki spacerowej, co ma zwiększyć komfort mieszkańców.