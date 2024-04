Niezwykły park pod Krakowem zyska nowe atrakcje. Rozbudowa Niepołomickich Błoń blisko półmetka

Niepołomicki skate park – dla miłośników jazdy na rolkach, deskorolkach, rowerach BMX oraz hulajnogach wyczynowych – rozlokowany na obszarze mającym 555 mkw., będzie wyposażony m.in. w rampy i minirampy, murki i poręcze, piramidę z kulą do przeskoków. Natomiast na pumptrack - specjalny tor oraz inną infrastrukturę do jazdy rowerem, a także na hulajnogach, rolkach i deskorolkach - złożoną się takie przeszkody jak m.in.: muldy, bandy, hopki, zakręty profilowane, stoliki, pochylone muldy. Co ważne - pumptrack na Niepołomickich Błoniach będzie obiektem z prawdziwego zdarzenia, wykonanym nie z modułów, ale betonu.

- Termin finału budowy skate parku i pumptracku zapisany w umowie to lipiec tego roku, ale wszystko wskazuje na to, że inwestycje zakończą się szybciej. Pumptrack powinien być gotowy już w maju, natomiast skate park przed wakacjami – powiedział nam Wojciech Borkowski, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Niepołomicach.

W parku zasadzono ponad 75 tys. roślin i ponad 100 różnych drzew, w tym owocowych. Są tam m.in. wioska kaczek, domki dla jeży czy hotele dla owadów. Nie brakuje miejsc do spacerowania i biegania - parkowe alejki liczą w sumie ponad 2 km (ok. 1,6 km ścieżek o nawierzchni betonowej i ok. 500 m drewnianych, w tym malownicze mostki).

To enklawa wielopokoleniowa, z atrakcjami dla wszystkich, od dzieci, po seniorów, w której znalazło się miejsce m.in.: na okazały, bogato wyposażony ogród doświadczeń, szachy terenowe, teren do gry w bule, wybieg dla psów z urządzeniami do zabaw, rozprężalnię (plac do trenowania koni).