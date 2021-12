Kraków. Zamieszanie na festiwalu Boska Komedia. Debata o przemocy w teatrze odwołana, środowisko podzielone Anna Piątkowska

Panel dotyczący przemocy w teatrze został odwołany Sylwia Penc / Polskapresse

Na piątek 10 grudnia zapowiadana była, podczas trwającego w Krakowie festiwalu teatralnego Boska Komedia, debata o przemocy w teatrze "Me too - co dalej?". Tuż po rozpoczęciu festiwalu, w piątek wieczorem, spotkanie zostało odwołane. Z udziału w spotkaniu wycofali się uczestnicy.