Kraków. Zabójstwo w Prokocimiu. Co się wydarzyło podczas imprezy?

Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Krakowie otrzymał zgłoszenie, że w jednym z mieszkań w rejonie Prokocimia doszło do awantury w wyniku której mężczyzna został ugodzony nożem. Na miejsce niezwłocznie skierowany został patrol policji z Komisariatu VI Policji w Krakowie. Po przyjeździe pod wskazany adres funkcjonariusze w mieszkaniu znaleźli nieprzytomnego mężczyznę znajdującego się na łóżku w pozycji półsiedzącej z raną kłutą w okolicach brzucha bez wyczuwalnego tętna, któremu natychmiast zaczęli udzielać pierwszej pomocy do czasu przyjazdu załogi pogotowia ratunkowego.

Niestety 74-latka nie udało się uratować. Policjanci na miejscu szybko ustalili również, że w mieszkaniu odbywało się spotkanie towarzyskie, podczas którego trzej mężczyźni i kobieta spożywali alkohol. W pewnym momencie pomiędzy mężczyznami doszło do kłótni podczas której 43-latek chwycił za nóż kuchenny i zaatakował nim swoich znajomych, godząc 74-letniego gospodarza kilkukrotnie w okolice brzucha. Drugiemu z mężczyzn i kobiecie udało się uciec, po czym od razu zadzwonili na numer alarmowy. Funkcjonariusze ustalili również jak wyglądał i w co był ubrany 43-letni sprawca tragicznego zdarzenia, który oddalił się z miejsca popełnionego czynu. Od razu powiązali go z mężczyzną, którego mijali wchodząc do budynku. W związku z czym jeden z funkcjonariuszy udał się w penetrację terenu, gdzie nieopodal zauważył i zatrzymał 43-letniego sprawcę przestępstwa. Mężczyzna nie potrafił wytłumaczyć swojego agresywnego zachowania.