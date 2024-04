Podwójne morderstwo w Spytkowicach. Policja w całej Polsce szuka Mirosława Marka spod Wadowic. Może być niebezpieczny

Poszukiwany 54-letni Mirosław Marek. Jeśli go widziałeś powiadom Policję

Komunikat policji: Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Wadowicach, prowadzi czynności w sprawie podwójnego zabójstwa w Spytkowicach w powiecie wadowickim . W dniu 3.04.2024 roku w jednym z domów ujawniono zwłoki dwóch kobiet w wieku 48 i 73 lat. Wstępnie ustalono, że z ich śmiercią może mieć związek 54-letni Mirosław Marek. Wszczęte zostały jego poszukiwania. Poszukiwany ma muskularną postawę ciała: wzrost ok. 190 cm, waga ok. 100 kilogramów. Mężczyzna może poruszać się samochodem osobowym marki Nissan Mikra o nr rej KWA 45544 w kolorze białym. Może udawać się w kierunku granicy z Niemcami.

Dwa ciała w zamkniętym domu znaleziono w Spytkowicach w pow. wadowickim. Doszło tam do zabójstwa. Policja szuka mężczyzny podejrzanego o zbrodnię. To najbliższy krewny ofiar. Prawdopodobnie uciekł…

Sąsiedzi mężczyzny potwierdzają: on może być niebezpieczny

- Nie mogli mu dać rady, jeden po drugim spadali ze schodów - opowiadają sąsiedzi. Jak mówią, mężczyzna był na ogół spokojny, grzeczny, ale potrafił wpaść w furię. Bardzo dobrze dogadywali się z siostrą. Gorsze stosunki miał z rodzicami.

- On to potężny człowiek. Ważył ze 130 km. To góra mięśni - opowiadają.