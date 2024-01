Kraków wobec fali mrozów. Ostrzeżenie meteorologiczne i apel o wrażliwość

Według prognoz IMGW, w nocy z poniedziałku na wtorek (8/9 stycznia) temperatura minimalna wyniesie od -19 do -16 st. C, lokalnie -24 stopnie, wysoko w Beskidach od -13 do -9, na szczytach Tatr około -11 st. C.

We wtorek temperatura maksymalna od -10 do -7 st. C, w rejonach podgórskich od -12 do -9, wysoko w Beskidach od -9 do -5 st. C, na szczytach Tatr około -7 stopni. Wiatr słaby, zmienny z przewagą kierunków wschodnich. Wysoko w górach wiatr umiarkowany i porywisty, przed południem także dość silny i w porywach do 65 km/h, wschodni, może powodować zamiecie śnieżne.

Na noc z 9 na 10 stycznia synoptycy prognozują temperaturę minimalną od -17 do -13 st. C, w obniżeniach terenu lokalnie -20 st. C. Wysoko w Beskidach od -9 do -5 zt. C, a na szczytach Tatr około -7 st. Celsjusza. Temperatura minimalna wysoko w górach wystąpi wieczorem, nad ranem spodziewany jest wzrost o około 2 stopnie.