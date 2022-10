Kraków. W nowym sezonie Teatr Słowackiego na skraju załamania

- Nie będziemy w tym sezonie badać tego, co może się stać w przyszłości, będziemy diagnozować to, co się dzieje teraz, dlatego postanowiliśmy nazwać ten sezon „Na skraju załamania” – mówi Krzysztof Głuchowski, dyrektor Teatru Słowackiego. - Skraj załamania to taki moment na ostrzu brzytwy, w którym nie jesteśmy ani po jednej stronie, gdzie jest szaleństwo, ani po drugiej, gdzie jest normalność. Pierwszym objawem załamania jest bezradność, ale nie ta wobec świata. Bezradność wobec najprostszych rzeczy, które nas dotykają. Wydaje mi się, że jako ludzkość jesteśmy na skraju załamania. To nie jest źle, mamy 50 procent szans, że z tego wyjdziemy. Będziemy to badać w naszych spektaklach.