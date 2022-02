Kraków Street Band odsłania bardziej liryczne oblicze na swej nowej płycie "Czekanie"

Kraków Street Band to siedmioosobowy zespół, który wykonuje głównie na akustycznych instrumentach żywiołową mieszankę jazzu, bluesa, country i folku. Cała Polska poznała grupę dzięki występom w telewizyjnych programach „Must Be The Music” i „Mam talent”. Do tej pory formacja dorobiła się trzech albumów. Ostatni nosił tytuł „Going Away” i ukazał się cztery lata temu.

- Pierwsze przymiarki do nowego materiału miały miejsce już po wydaniu „Going Away”. Zastanawialiśmy się co mogłoby się wydarzyć na nowej płycie i doszliśmy do wniosku, że chcielibyśmy coś zaśpiewać po polsku. Ponieważ ja jestem głównym autorem tekstów, powstawały one dosyć długo, bo pracuję raczej wolno. Dlatego fani musieli trochę poczekać na nową płytę. Stąd też jej tytuł – śmieje się Łukasz Wiśniewski, wokalista grupy.