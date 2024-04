Muzyczna nostalgia za bajkową krainą dzieciństwa. Debiutancki album krakowskiej grupy Calamaze zabiera słuchaczy do lat 90.

- Wszystko zaczęło się od sylwestra w 2018 roku, kiedy poznaliśmy się z Anastazją i okazało się, że dzielimy miłość do alternatywnego rocka z lat 90., wywodzącego się z twórczości Nirvany i innych grup grunge’owych tamtego czasu. Po prostu oboje zakochaliśmy się za młodu w Kurcie Cobainie. To stworzyło fundament pod to, czym później miał się stać Calamaze. Wcześniej wymyślałem sam w domu gitarowe riffy. W pewnym momencie stwierdziłem, że chcę mieć zespół i potrzebuję do niego ludzi. W 2020 zaczęliśmy pierwsze próby – mówi nam Dawid Piątek.

W skład Calamaze wchodzi obecnie pięcioro muzyków – Anastazja Krewniak, Dawid Piątek, Jan Rachwalski, Jan Cichy i Ritz Longer. Część z nich miała już muzyczne doświadczenia zanim doszło do założenia nowej grupy. Członkowie Calamaze mają za sobą działalność w takich zespołach, jak Escape Control, Bad Puns czy Goofy Ginz. Wokalistka Anastazja Krewniak i gitarzysta Dawid Piątek byli jednak nowicjuszami – ale to właśnie oni założyli zespół.

- Najpierw zarejestrowaliśmy sześć utworów, a potem cztery. Pracowaliśmy w studiu Poziom Minus Jeden, które należy do mojego taty. W latach 90. działał on na rzeszowskiej scenie alternatywnej w zespole March. Z czasem grupa poszła w rozsypkę, a tata zaczął gromadzić sprzęt muzyczny. Dziś ma małe studio, które wynajmuje zespołem na nagrania. To dzięki tacie interesuję się muzyką. Zawsze w domu była jakaś gitara czy inne instrumenty. Podczas nagrań tata był realizatorem i producentem. Mieliśmy więc fart – uśmiecha się Dawid Piątek.

Dwa lata temu Calamaze zagrał support przed grupą The Cassino podczas jej koncertu w krakowskim Hype Parku. „To był jeden z naszych najsłabszych występów” – zdradza gitarzysta. Mimo to spodobał się on Karolinie Kossakowskiej i Marcinowi Gizie, którzy prowadzą pod Wawelem niezależną firmę płytową Wytwórnia Tematy. Zaproponowali oni Calamaze wydanie debiutanckiej płyty.

W efekcie dostaliśmy teraz dziesięć nagrań zespołu na kompaktowym krążku i w wersji cyfrowej w serwisach streamingowych. Płyta zyskała oryginalną oprawę graficzną w postaci kolorowych rysunków Anastazji Krewniak.