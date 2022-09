Kraków. Roger Waters wystąpi na dwóch koncertach w Tauron Arenie

„This Is Not A Drill” to muzyczno-kinowe widowisko, które fani mogą podziwiać z miejsc rozmieszczonych wokół sceny, znajdującej się w centralnej części areny. Zdaniem artysty ma ono na celu potępienie korporacyjnej dystopii, w której nieustannie walczymy o przetrwanie oraz wezwanie do działania: "KOCHAJ, CHROŃ i DZIEL SIĘ naszą planetą, wszak jej przyszłość jest niepewna!". Podczas koncertu usłyszymy wiele kompozycji z czasów świetności Pink Floyd oraz kilka zupełnie nowych utworów, napisanych przez Rogera Watersa.

Zapowiedź koncertu brytyjskiego muzyka odbywa się w cieniu jego kontrowersyjnych wypowiedzi dotyczących polityki USA i wojny Rosji z Ukrainą. Kilka dni temu Waters w wywiadzie dla CNN tłumaczył, dlaczego jego zdaniem prezydent USA Joe Biden to „zbrodniarz wojenny”. W przeszłości muzyk poparł między innymi aneksję Krymu przez Rosję. – Prezydent Joe Biden? On dolewa oliwy do ognia na Ukrainie. To ogromna zbrodnia – powiedział Waters w telewizji CNN.