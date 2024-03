Grupa Dire Straits Legacy odwiedzi Kraków. Słynne przeboje brytyjskiego zespołu zabrzmią 26 listopada w ICE Kraków

Dire Straits to ikona brytyjskiego rocka. Zespół sprzedał ponad 120 milionów albumów na całym świecie. Dziś Dire Straits Legacy ożywia tę kultową muzykę, prezentując ją w wykonaniu artystów, którzy współpracowali z Dire Straits ponad 30 lat temu podczas nagrań i koncertów. Alan Clark był oryginalnym klawiszowcem w zespole Dire Straits, podczas gdy Phil Palmer i Danny Cummings brali udział w nagraniach albumu "On Every Street". Mel Collins wnosił swój wkład do singli "Love Over Gold" i "Twisting by the Pool".