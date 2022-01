Kraków. Przewodniczący Rady Miasta wyznaczył termin sesji, na której obędzie się głosowanie ws. odwołania radnego Pietrzyka Marcin Banasik

10 stycznia w poniedziałek odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miasta Krakowa, podczas której radni będą głosowali nad odwołaniem z funkcji wiceprzewodniczącego Sławomira Pietrzyka. Podczas konferencji prasowej poinformował o tym przewodniczący Rady Dominik Jaśkowiec. Skandal obyczajowy wybuchł na początku grudnia ubiegłego roku, po tym, jak na oficjalnym spotkaniu radny Pietrzyk dopuścił się "wulgarnych sugestii" w stosunku do radnej Alicji Szczepańskiej. - Moim zdaniem doszło do molestowania seksualnego, ale to moje prywatne zdanie w tej sprawie - mówiła podczas konferencji Alicja Szczepańska.