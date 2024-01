Kraków. Partia Razem krytycznie o programie mieszkaniowym nowego rządu. "Nie podniesiemy ręki za kolejną hybrydą programu"

‒ Jako posłanki i posłowie Partii Razem nie podniesiemy ręki za kolejną hybrydą programu, który tylko udaje rozwiązanie dla kryzysu mieszkaniowego, a tak naprawdę jedynie go pogłębi ‒ zadeklarowała posłanka Daria Gosek-Popiołek ‒ Na serio traktujemy słowa o tym, że mieszkania to nie jest “zwykły” towar. Uważamy, że należy wspierać samorządy, które mogą skutecznie, jak widzimy chociażby we Włocławku, budować mieszkania. Tymczasem rząd decyduje się przeznaczyć na program “Mieszkanie na start” 12-13 miliardów złotych. Ile pieniędzy skieruje w tym czasie do samorządów na wsparcie mieszkalnictwa? Ile przeznaczy na budownictwo społeczne? Prawdziwe rozwiązania kryzysu mieszkaniowego to dotacje i preferencyjne kredyty dla samorządów, uruchomienie środków na remonty miejskich pustostanów, tworzenie banków ziemi na potrzeby samorządów w celu budowy tam osiedli. Dlatego będziemy domagać się uzupełnienia propozycji ministerstwa o komponent budownictwa komunalnego ‒ podsumowała krakowska posłanka.