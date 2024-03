Partia Razem zaprezentowała kandydatki i kandydatów do sejmiku woj. małopolskiego

- Nasze kandydatki i kandydaci to ludzie młodzi, którzy idą do polityki samorządowej po to, by poprawiać jakość życia i pilnować standardów. Przez następne tygodnie będziemy opowiadać o tych wszystkich zmianach, które chcielibyśmy w Małopolsce wprowadzić i mam nadzieję, że 7 kwietnia dowiemy się o tym, że sejmik się zmienił i że zamiast smutnych panów w garniturach są tam młode, energiczne, mądre osoby, które wiedzą, co i jak zmienić

– podsumowała posłanka Gosek-Popiołek.