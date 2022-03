Kraków. Ostra reakcja sędziów na zachowanie obrońcy w trakcie procesu Jana T., byłego dyrektora ZIKiT

67-letni Jan T. były dyrektor Zarządu Dróg i Komunikacji miał już na koncie prawomocne skazanie na 2 lata, grzywnę i pięcioletni zakaz zajmowania stanowisk publicznych, za ustawianie przetargów na organizacje ruchu podczas wizyty papieża Benedykta i na renowację reliktów architektonicznych w podziemiach Rynku Głównego. Jednak wygrał kasację przed Sądem Najwyższym i jego proces musiał zostać powtórzony przed Sądem Okręgowym w Krakowie.

Od wyniku tej sprawy karnej zależeć może czy Jan T. wróci do więzienia. Sąd Najwyższy uwzględnił jego kasację, bo okazało się, że w świetle prawa nastąpiło zatarcie jego poprzednich wyroków i jest osobą niekaraną. Teraz krakowski sąd w ponownym rozpoznaniu sprawy musi uwzględnić ten fakt.

Wydawało się, że finał procesu nastąpi w czwartek 24 marca, ale obrońca mężczyzny złożył dokumentację medyczną klienta i nowe wnioski dowodowe, by odroczyć rozprawę. Wcześniej podał, że nie miał kontaktu z Janem T. i nie był w stanie przekazać mu informacji o terminie rozprawy. Gdy sąd odrzucił jednak wszystkie wnioski obrońcy i chciał kontynuować proces radca Paweł Dębowski, jak to określił sędzia Tomasz Kudla, wyciągnął „królika z kapelusza”, czyli złożył pisemny wniosek o wyłączenie sędziów orzekających w tej sprawie. Twierdził, że klient przekazał mu to pismo, przez „osobę trzecią”.