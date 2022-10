Kraków. Nowa ekspozycja w Domu pod Krzyżem. Niezwykła wystawa o kulisach teatru. Tego ze sceny nie zobaczycie Anna Piątkowska

Wystawa o kulisach pracy nad spektaklem to nowa ekspozycja w Domu pod Krzyżem, oddziale Muzeum Krakowa. - To, co dzieje się za kulisami bywa ciekawsze niż to co dzieje się na scenie – mówi Ewelina Radecka, kuratorka. - Zależało nam na tym, żeby pokazać nie tylko to, co widzowie znają, czyli spektakl, ale przede wszystkim to, jak ten spektakl powstaje. Wystawa „Maszyneria teatru” czynna będzie od 27 października do 11 czerwca 2023 roku.