Kraków. Nie tylko tramwaj i autobus. Czym dziś jeździmy za darmo?

Bezpłatnie również pociągami

Na obszarze Aglomeracji Krakowskiej zostają dziś wprowadzone darmowe przejazdy transportem kolejowym organizowanym przez Województwo Małopolskie.

Warunkiem uprawniającym do skorzystania z nieodpłatnych przejazdów pociągami w godzinach od 00:00 do 23:59 w dniu 14.12.2021 r. jest posiadanie dowodu rejestracyjnego pojazdu z ważnym badaniem technicznym. Podróż bez konieczności uiszczenia opłaty za przejazd można zrealizować w relacjach obsługiwanych zarówno przez Koleje Małopolskie jak i Przewozy Regionalne (POLREGIO), na trasie ograniczonej stacjami: Skawina, Zabierzów, Zastów, Podłęże, Wieliczka Rynek Kopalnia, Kraków Olszanica.

Oznacza to, że bezpłatnie dojedziemy dziś pociągiem np. Kolei Małopolskich z Krakowa do Skawiny, ale już nie np. z Krakowa do Tarnowa.

We wszystkich pociągach prowadzona jest standardowa kontrola biletów, a bezpłatny przejazd możliwy jest po spełnieniu warunków opisanych w ofercie specjalnej "Walka ze smogiem".