Podróż na jednym bilecie nie tylko w Krakowie, Małopolsce, ale w całym kraju. Rząd ma plan

- Ogólnopolski bilet to temat, który jest koniecznością w dobrze zorganizowanych państwach, które mają rozwinięty transport publiczny. U nas wspólne bilety funkcjonują już regionalnie, dając możliwość podróży koleją i komunikacją miejską. A tu idea jest taka, aby to był wspólny bilet obejmujący swoim zasięgiem cały kraj - mówi wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak.

Podróż na jednym bilecie po całej Polsce

Jak funkcjonowałby bilet ogólnopolski? Obrazowo mogłoby to wyglądać tak, że kupiliśmy jeden bilet i na jego podstawie jedziemy przykładowo pociągiem z Warszawy do Krakowa, tu jeździmy miejskimi tramwajami i autobusami albo przesiadamy się do autobusu jadącego do Krynicy-Zdroju. Na takim bilecie można byłoby też jechać pociągiem z Krakowa do stolicy, tam jeździć metrem, a później znów wsiąść do pociągu i jechać nad morze.

Bilet ogólnopolski mocno przydałby się osobom, które często podróżują po regionie, czy całym kraju. Mógłby się też cieszyć dużym powodzeniem w okresie urlopowym.