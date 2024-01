Kraków. Miasto wprowadziło darmową komunikację przez smog. Mimo to, niektórzy mieszkańcy kasowali bilety Ewa Wacławowicz

Andrzej Wisniewski / Polskapresse

Kraków wprowadził kolejny raz dzień darmowej komunikacji miejskiej. Miało to miejsce 11 stycznia i wywołane było dużym smogiem duszącym miasto. Jak nakazuje zwyczaj, w tym dniu kasowniki w pojazdach są zablokowane. Niestety, okazuje się że nie we wszystkich pojazdach MPK tak było, w związku z czym część mieszkańców skasowała bilety. Zapytaliśmy MPK, co się stało. Odpowiedź zaskakuje.