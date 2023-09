Kraków. Napięta sytuacja między dwoma lokatorami skończyła sią szarpaniną z nożem. Sąd niedługo wyda wyrok w tej sprawie

Dwóch mężczyzn i kobieta

Jak informuje serwis LoveKrakowa do incydentu z nożem doszło w lutym ubiegłego roku w mieszkaniu na ul. Białoprądnickiej. Jeden pokój wynajmował tam 39-letni Grzegorz Ł., kawaler, do tej pory nie karany. W drugim pokoju mieszkał 19-letni Ukrainiec Dmytro C. Czasem odwiedzała go znajoma Anhelina K.

Między lokatorami często dochodziło do sprzeczek. Powodem miały być pretensje o utrzymanie czystości. Do poważnej kłótni doszło 9 lutego 2022 r. Jak relacjonuje ustalenie prokuratury LoveKrakow, Ukrainiec po pracy chciał sobie przygotować posiłek i w zlewie opłukał talerz. Polak stał obok i zauważył, że Dmytro C. nie użył wtedy gąbki i mydła. Zwrócił mu wulgarnie uwagę, doszło do słownych przepychanek, a w końcu do agresji fizycznej z obu stron.