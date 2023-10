Patostreamer i youtuber z Krakowa został aresztowany ale nie siedzi! Kim jest Marek M. ps. "Czujny"? Mnóstwo procesów i zrzutek w internecie

Gdy Marek M. patocelebryta z Krakowa zamieszkał w Kętach

Nie skończyło się na tym. Policjanci pionu kryminalnego zebrali dowody świadczące o tym, że mężczyzna już od ponad roku dopuszczał się znęcania fizycznego i psychicznego wobec swojej partnerki. W związku z tym zatrzymanemu został mu przedstawiony zarzut znęcania. Ponadto zostały mu przedstawione również zarzuty znieważenia ratownika medycznego i lekarza, bo zaatakował ich, gdy w szpitalu w Oświęcimiu próbowano mu pobrać krew, by sprawdzić, czy jest pijany lub naćpany, oraz naruszenia nietykalności policjantów, którzy wobec niego interweniowali. Marek M. musiał wynieść się z mieszkania, dostał zakaz kontaktu i zbliżania się do pokrzywdzonej, a także policyjny dozór.

Czy to koniec patostreamera? Jest w areszcie?

Ok. 200 spraw w sądach w całej Polsce

"W rzeczywistości Marek M. (tu pada pełne nazwisko), pseudonim Czujny, to wielokrotnie skazywany oszust związany z prorosyjskimi faszystami z nielegalnej organizacji "Kamractwo". M. podaje się też za ojca walczącego z alienacją rodzicielską (na to też zbiera pieniądze). W rzeczywistości w przeszłości Marek M. dopuścił się porwania własnego dziecka i był z tego powodu poszukiwany przez policję. Potem bezprawnie izolował dziecko od jego własnej mamy. Chłopca z rąk M. uwolniła policja. Na filmie, który sam M. wstawił do sieci, żeby "dokopać" matce dziecka, można zobaczyć jak "ten alienowany ojciec" znęca się psychicznie nad własnym dzieckiem, obsypując je banknotami i jednocześnie śmiejąc się, że to są "mamusi alimenty". W ten sposób M. "szczuł" i nastawiał dziecko przeciwko jego mamie. W tym zakresie nasza organizacja zawiadomi prokuraturę o znęcaniu się nad dzieckiem. Zwrócimy się również do Sądu Rodzinnego o wgląd w sytuację małoletniej, żeby upewnić się czy M. nie krzywdzi teraz kolejnego dziecka z następnego związku." - pisze OMZRiK.

OMZRiK zajmuje się sprawą Marka M. "Czujnego"

Marek M. wiele z tych wymienionych wyżej przestępstw w swoim zachowaniu nagrywa. W zwyczaju ma, że wchodzi np. na rozprawę do sądu czy do komisariatu policji ze słowami: "to interwencja dziennikarska" lub "ostrzegam, wchodzę w tryb interwencji dziennikarskiej" i często zbliża kamerkę do twarzy ludzi, którzy sobie tego nie życzą. Krzyczy i w kółko powtarza prowokujące słowa. Wyprowadza tym z równowagi nawet sędziów i mundurowych.

Policjanci, prokuratura i sądy bezradne?

Potrafi przyjść na komisariat i zrobić "spektakl". Wszystko nagrywa, podkłada kamerę pod noc policjantów. Ci, którzy go już znają, wiedzą, że za chwilę ich wizerunki będą w internecie. Czy się z tym godzą? Nie, ale nie mają nic do powiedzenia. Nie mają też wsparcia ze strony przełożonych.

- Trzeba zacisnąć zęby i zrobić swoje oraz nie dać się wyprowadzić z równowagi, by "źle" nie wyjść w jego relacji - mówi jeden z mundurowych.

Bo krzyki i wyzwiska to jeszcze nie powód, by iść do sądu. A nawet jak sprawa trafi do sądu bo Marek M. trafił na takiego policjanta, czy sędziego, co nie pozwoli się obrażać, sprawy ciągną się, a najczęściej kończy się "zawiasami" lub niczym, bo to mała szkodliwość społeczna. Jak na razie każda ze spraw rozpatrywana jest pojedynczo.