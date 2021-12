Kraków. Miasto planuje strefę czystego transportu. Stare samochody do niej nie wjadą

<br>

Nowelizacja ustawy o elektromobilności weszła w życie 24 grudnia 2021 r. i zobowiązuje miasta do wprowadzenia stref czystego transportu. <br>

<br>

<blockquote>- Mamy rok na wprowadzenie strefy od momentu obowiązywania ustawy. Obligują nas do tego również przepisy wojewódzkiego programu ochrony powietrza, w którym obok eliminacji niskiej emisji położono mocny nacisk na redukcję zanieczyszczenia z transportu. Z badania, które przeprowadziliśmy trzy lata temu, wynika, że 12 procent najstarszych pojazdów emituje ponad połowę zanieczyszczeń: to diesle i stare silniki benzynowe. Według programu ochrony powietrza, strefa miałaby funkcjonować wewnątrz drugiej obwodnicy, czyli w obszarze między Alejami, Wita Stwosza, rondem Mogilskim, Klimeckiego, Powstańców Śląskich, Powstańców Wielkopolskich i Konopnicką - powiedział wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulig w rozmowie z portalem Love Kraków.</blockquote><br>

<br>

[g]15966783[/g]<br>

<br>

Przyznał, że prawdopodobnie pod koniec 2022 r. zacznie więc obowiązywać w Krakowie strefa czystego transportu. Szczegóły mają być konsultowane na początku przyszłego roku.<br>

<br>

Na pewno będziemy chcieli próbować wyeliminować te 12 procent pojazdów, bo to spowoduje wyraźną poprawę jakości powietrza w aspekcie komunikacyjnym. Być może zdecydujemy się na inne rozwiązania dla mieszkańców strefy oraz tych przyjeżdżających spoza - poinformował wiceprezydent Andrzej Kulig. - Może się tak zdarzyć, że osoby spoza terenu strefy niespełniające odpowiednich norm euro takim samochodem do niej nie wjadą, a mieszkańcy przez jakiś czas będą mieli taki przywilej. Nie chcemy mieszkańców wewnątrz drugiej obwodnicy pozbawić prawa wjazdu - dodał.<br>

<br>

Strefa czystego transportu funkcjonowała już w przeszłości na terenie krakowskiego Kazimierza. Po protestach mieszkańców i pod wpływem działań radnych strefa przestała funkcjonować i zastąpiła ją strefa ograniczonego ruchu.<br>

<br>

Według danych AAA AUTO, w tym roku w Polsce na rynku samochodów używanych pojawiło się 2 115 515 ofert sprzedaży aut, spośród których aż 869 871 miało 15 lat i więcej. To właśnie te samochody może dotknąć zakaz poruszania się w wyznaczonych strefach miast. Mediana wieku takich samochodów wynosiła 17,3 lat, mediana ceny – 7,5 tys. złotych, a mediana przebiegu 230 000 kilometrów.<br>

<br>

Przypomnijmy, że SCT na placu Nowym i okolicznych ulicach została wprowadzona od 5 stycznia 2019 r. próbnie na pół roku. Do SCT mogli wjeżdżać mieszkańcy (dotychczasowymi pojazdami bez żadnych ograniczeń) oraz przedsiębiorcy i taksówki. Poza nimi strefa była otwarta dla pojazdów elektrycznych, napędzanych wodorem lub gazem CNG.<br>

<br>

Po wprowadzenie SCT wśród krakowian rozpoczęła się burzliwa dyskusja na temat tego rozwiązania. Zwolennicy likwidacji SCT, lub znacznego zmniejszenia w niej ograniczeń w ruchu, podkreślali, że odkąd ją wprowadzono, w lokalach na jej terenie drastycznie spadły dochody, bowiem klienci nie mieli gdzie zaparkować.<br>

<br>

W odpowiedzi aktywiści walczący o czyste powietrze uruchomili petycję, pod którą podpisywali się zwolennicy utrzymania SCT na Kazimierzu. Mało tego, apelowali o wprowadzenie analogicznych stref w pozostałych obszarach centrum Krakowa. Przekonywali, że to ważne działanie w walce ze smogiem.<br>

<br>

Ostatecznie na początku marca 2019 r. radni miejscy przyjęli poprawki dla SCT, mówiące m.in. o tym, że na obszar SCT dostawcy będą mogli wjeżdżać w godz. 6-12 oraz 16-20, natomiast w godz. 9-17 mogą tam wjeżdżać osoby przedstawiając się jako klienci bądź kontrahenci sklepów i lokali w SCT. Urzędnicy ocenili, że tak przygotowane zmiany są nieegzekwowalne i uznali, że de facto w godz. 6-20 na obszar Kazimierza może wjeżdżać każdy, dowolnym pojazdem. <br>

<br>

Na Kazimierzu wprowadzono więc strefę ograniczonego ruchu, która zastąpiła krytykowaną i okrojoną strefę czystego transportu. SOR została zniesiona na początku pandemii koronawirusa w 2020 r. wraz z zawieszeniem opłat za postój w strefie płatnego parkowania. SOR przywrócono pod koniec sierpnia 2020 r.<br>

<br>

SOR nie dotyczy pojazdów: z abonamentem postojowym typu K na sektor A13 oraz z abonamentem postojowym typu E,<br>

w godzinach 6-11 i 16-20 wyłącznie dla i na czas wykonywania czynności ładunkowych oraz obsługi technicznej, z silnikiem elektrycznym bez przyczepy, rowerów, TAXI, służb specjalnych, służb miejskich, oznakowanej pomocy medycznej,<br>

dojeżdżających na teren posesji, garażu lub wykupionego miejsca zastrzeżonego, z pocztą, konwojów pieniężnych do banków strefy, z zezwoleniem zarządu drogi.<br>

<br>

[polecane]22276657,22272149,22269077,22275183,22275465,22281705[/polecane]<br>

,embed.html