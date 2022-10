Kraków. "Maszyneria teatru" - wystawa w Domu pod Krzyżem, która odsłania kulisy świata sceny

Twórcom wystawy zależało, by opowiedzieć o teatrze jak o złożonej maszynie, w której to, co widz ogląda na scenie, jest końcowym efektem skomplikowanego procesu, na który znaczący wpływ ma sama budowa sceny i jej zaplecze oraz techniczni i administracyjni pracownicy teatru. Chcąc zrealizować to zadanie, jako oś narracyjną wystawy przyjęty został nie czas i kolejne okresy historyczne, ale przestrzeń.

Z podziału wystawy na poszczególne pomieszczenia teatralne: m.in.: kasę, foyer, zascenie, kabiny akustyka i oświetleniowca, budkę suflerską, pulpit inspicjenta, magazyny i pracownie teatralne, garderobę, biura administracji oraz dyrektora – wynika opowieść o konkretnych, zawodach teatralnych: kasjerze, bileterze, maszyniście, akustyku, oświetleniowcu, suflerze, inspicjencie, dekoratorze, rekwizytorze, garderobianym, perukarzu, dyrektorze, sekretarzu czy kopiście.