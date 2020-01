Kraków. Kładki dla rowerzystów i pieszych przez Wisłę bez zgody konserwatora. Propozycja w zamian: tramwaj wodny

W przypadku kładki Salwator - Dębniki w połowie zeszłego roku wyłoniono wykonawcę koncepcji tej przeprawy przez Wisłę, który przedstawił kilka wariantów przebiegu nowej trasy dla rowerzystów i pieszych. - Do dalszych prac niezbędna jest pozytywna opinia konserwatora, wobec czego dalsze działania zostały wstrzymane - przyznaje Rafał Komarewicz, wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa, który zainicjował pomysł budowy kładki i kilka miesięcy temu, razem z radnymi dzielnicowymi, rozpoczął zbiórkę podpisów pod petycją o zapewnienie funduszy na koncepcję obiektu.

- Jest z naszej strony wola wprowadzenia takich zmian w projekcie, które spełniłyby oczekiwania władz konserwatorskich. Jest możliwość zmian dotyczących najazdów od strony Kazimierza. Można też spłaszczyć samą kładkę, ale bardzo zależy nam na tym, by pozostało jednak rozwiązanie w formie sinusoidy, które wyróżniałoby ten obiekt i pozwalało na podziwianie zabytków Krakowa z nowej perspektywy - wyjaśnia Kazimierz Łatak.

Małopolska konserwator oceniał dwa warianty kładki Salwator - Dębniki i oba zaopiniowała negatywnie. Pierwsza koncepcja zakładała budowę dwóch pylonów o wysokości 18 m, które miały służyć podtrzymaniu całej konstrukcji. Alternatywne rozwiązanie zakładało budowę mostu wstęgowego posadowionego na żelbetowych przyczółkach. W obu wariantach przewidziano powstanie dużych ramp pieszo-jezdnych. W opinii konserwatora zasięg tych zamierzeń mocno ingeruje w bulwary wiślane. „Lokalizacja tak dużej konstrukcji w sąsiedztwie zespołu klasztornego Norbertanek na Zwierzyńcu, którego usytuowanie w zakolu rzeki Wisły stanowi jeden z piękniejszych walorów widokowych miasta, jest niedopuszczalna” – stwierdzono w opinii konserwatorskiej. - Można byłoby się zgodzić na kładkę, ale nie przed, a za klasztorem Norbertanek - w stronę mostu Zwierzynieckiego - komentuje Monika Bogdanowska. Przyznaje, że skoro były pytania, jakie rozwiązania byłyby dopuszczalne w obecnej lokalizacji, to wskazała, że jest możliwość skomunikowania dwóch brzegów na zasadzie przepraw promowych dla pieszych i rowerzystów. - Można byłoby to zrobić z wykorzystanie jednostek pływających w formie tramwaju wodnego - wyjaśnia konserwator.

Radny Komarewicz odpowiada: - Budowa kładki za klasztorem Norbertanek nie ma sensu. Chodzi o wybudowanie obiektu w takim miejscu, by znacznie poprawić skomunikowanie Dębnik z Salwatorem. Takie kładki powstają w wielu zabytkowych miastach. Proponowany przez nas obiekt ma być delikatną konstrukcją w formie wstęgi. Będziemy jeszcze zabiegać o to, by ten projekt zyskał akceptację.