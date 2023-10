Kraków. Globalne ocieplenie opóźnia początek sezonu grzewczego. Ale miasto nie ma co liczyć na oszczędności

- O terminie rozpoczęcia ogrzewania budynków decydują zarządcy i właściciele nieruchomości. Do MPEC-u (do 2 października) wpłynęło 15 wniosków o uruchomienie dostawy ciepła - wylicza Renata Krężel, rzeczniczka prasowa gminnej spółki. - Gdy do przedsiębiorstwa wpływa bardzo dużo wniosków i są niekorzystne prognozy meteorologiczne, proponujemy tym odbiorcom, którzy jeszcze nie ogrzewają swoich obiektów, że od konkretnego dnia rozpoczniemy dostawę ciepła. Jest to jedynie propozycja, bo decyzja leży w gestii administratorów - dodaje przedstawicielka MPEC.