Kopciuchy wciąż trują powietrze. W metropolii krakowskiej 12 tys. urządzeń grzewczych do wymiany

We wszystkich gminach metropolii krakowskiej funkcjonuje ponad 12 tysięcy przestarzałych pieców. Wszystkie te pozaklasowe urządzenia grzewcze, nie spełniające norm już za nieco ponad trzy miesiące - od 1 maja 2024 roku - będą nielegalne. To dlatego, że za sto dni wchodzi w życie uchwała antysmogowa. Krakowski Alarm Smogowy podsumował likwidację starych kotłów w gminach okalających Kraków od stycznia do końca września 2023 roku - według oficjalnych danych to tylko 1305 wymienionych urządzeń.