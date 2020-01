Kraków. Będą kary za szkieletora? Nie dokończyli budowy wieżowca do końca 2019 roku [ZDJĘCIA, WIZUALIZACJE]

Do końca 2019 r. mierzący 102,5 metra budynek przy rondzie Mogilskim, popularnie nazywany "szkieletorem", miał zmienić się w wieżowiec w stanie surowym. Można jednak zauważyć, że nie udało się w całości wykonać obiektu. Przejdź do GALERII, by zobaczyć, jaki jest stan na koniec minionego roku oraz wizualizacje pokazujące, jaki ma być efekt końcowy.

WIDEO: Krótki wywiad Wieżowiec przy rondzie Mogilskim, nazwany Unity Tower, powstaje w ramach kompleksu budynków - Unity Centre. Zapis o tym, że główna wieża ma być gotowa w stanie surowym do końca 2019 r., znalazł się w umowie z miastem. Wiadomo było także, że jeśli się to nie uda, inwestorowi grożą kary umowne. Poprosiliśmy urząd o podanie szczegółów umowy w zakresie ewentualnych kar i zapytaliśmy, czy w obecnej sytuacji będą one naliczane, a jeżeli tak się stanie, to w jakiej kwocie? Czekamy na odpowiedź w tej sprawie. W grudniu przedstawiciele firmy GD&K Group, która jest współudziałowcem przedsięwzięcia, podkreślano, że robią wszystko, by główna wieża była gotowa w stanie surowym do końca 2019 r. Nie ukończono jednak prowadzonych w grudniu prac związanych z budową głównej wieży, a polegających na obkładaniu szkieletu budynku elementami, z których tworzona jest elewacja – ściany wraz z przeszkleniami. Nie udało się tego zrobić na górnych kondygnacjach i na części niższych pięter. Na pierwszy kwartał 2020 r. planowano prace wykończeniowe w wieżowcu. Gotowe są już towarzyszące wieży niższe budynki: dwa biurowce, hotel i apartamentowiec, które postawiono przed wieżowcem od strony ul. Lubomirskiego. W nich pozostały już jedynie prace wykończeniowe. Plan jest taki, by główny wieżowiec oraz cztery sąsiadujące budynki zostały otwarte jednocześnie w drugim kwartale przyszłego roku. Na razie nie określono jeszcze dokładnej daty inauguracji całego kompleksu. Wszystko będzie zależeć od tempa prac wykończeniowych, a także terminów podpisania umów z najemcami. Dwie ostatnie kondygnacje wieżowca zostały zarezerwowane na restaurację i kawiarnię. Punkty usługowe, w tym gastronomiczne, mogą także powstać w lokalach na parterowych kondygnacjach czterech mniejszych budynków. Z każdego z obiektów kompleksu będzie się wychodzić na wspólny plac, z którego będzie można przejść do ronda Mogilskiego. Pomieszczenia pod restaurację na ostatnich kondygnacjach wieżowca, jak i usługowe w parterach pozostałych budynków, tak jak powierzchnie biurowe czy pomieszczenia mieszkalne, mają zostać przekazane najemcom w drugim kwartale 2020 r. W przypadku przestrzeni usługowych od ich najemców będzie już zależeć w jakim czasie zaadaptują je do swojej działalności. Kondygnacje na restaurację na szczycie wieżowca zostały już wynajęte. To ma być lokal o wysokim standardzie, ale inwestor - zasłaniając się tajemnicą handlową - na razie nie podaje, kto będzie prowadził restaurację. Biurowiec Unity Tower ma mieć 102,5 m wysokości - 27 kondygnacji naziemnych. Na dwóch podziemnych kondygnacjach będzie 400 miejsc parkingowych. Na 26. piętrze wieżowca powstanie Unity Eye - najwyższy taras widokowy Krakowa wraz z przeszkloną restauracją. Unity Centre ma być największym w Krakowie, wielofunkcyjnym centrum biznesowym złożonym z pięciu budynków. W ramach inwestycji powstaje m.in. 46 tys. m kw. powierzchni na wynajem klasy A. W budynkach biurowych znajdą się 24 szybkobieżne windy. Budowa wieżowca przy rondzie Mogilskim rozpoczęła się w 1975 r. Po czterech latach inwestycja została jednak zatrzymana ze względów ekonomicznych. Zmieniali się właściciele budynku, powstawały kolejne pomysły na jego zagospodarowanie, ale nie udawało się ich zrealizować, jakby wisiała nad nim klątwa, zaczął być nazywany „szkieletorem”. Dokończenie budowy wieżowca rozpoczęło się wiosną 2016 r. Czytaj także Oprawy kibiców Wisły Kraków w 2019 roku [ZDJĘCIA]

