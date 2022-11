"Kobieta na dachu" z niezwykła kreacją Doroty Pomykały w cyklu dla seniorów w Kinie Pod Baranami

Mirka to sześćdziesięcioletnia położna. Jest świetna w swoim fachu, a jeszcze lepsza w ukrywaniu swoich potrzeb i uczuć. W domu też skupia się na innych - mężu i dorosłym synu. Czasem wymyka się na dach swojego bloku, żeby zapalić papierosa. To jedyna rzecz, jaką robi tylko dla siebie, aż do dnia, w którym napada na bank uzbrojona w niewielki nóż kuchenny. Czy wydarzenie to pozwoli, by Mirka spojrzała na swoje życie z innej perspektywy?

Film Anny Jadowskiej został doceniony przez krytyków i nagrodzony na założonym przez Roberta De Niro Tribeca Film Festival oraz podczas ostatniej edycji Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

Cykl „Dojrzałe Kino” organizowany od przeszło dekady przez Kino Pod Baranami na dobre wpisał się już w krakowski krajobraz kulturalny. W każdą środę na seniorów czeka filmowa nowość poprzedzona słowem wstępu Marii Malatyńskiej. Uwagi po seansie można wymienić w gronie uczestników przy ciasteczkach, kawie i herbacie, które czekają na dojrzałych kinomanów.