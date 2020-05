Kasy fiskalne - dla kogo, gdzie kupić online lub stacjonarnie, cena

Kto nie musi korzystać z kasy fiskalnej?

Ponieważ, jak już wspomnieliśmy, coraz więcej przedsiębiorstwa podlega obowiązkowi stosowania kasy rejestrującej, czyli fiskalnej, poniżej pokrótce, kto nie musi takiej kasy instalować. Przede wszystkim są to przedsiębiorcy, którzy:

● Nie świadczą swoich usług osobom prywatnym, a organizacjom oraz instytucjom.

● U których kwota świadczenia usług osobom fizycznym (w tym rolnikom ryczałtowanym) nie przekroczyła 20 000 zł.

● Zwolnienie dotyczy też na przykład warsztatów samochodowych od razu montujących części, które zostały w nich zakupione, czyli przedsiębiorstw świadczących usługi.

Zalety kas fiskalnych

Obowiązek stosowania kas fiskalnych może wydawać się uciążliwy, jednak takie rozwiązanie ma wiele zalet. Zwłaszcza w przypadku osób, które zdecydują się na wymianę sprzętu na kasę fiskalną online.

Przede wszystkim, używanie kasy rejestrującej znacznie ułatwia zarządzanie i prowadzenie działalności. Jest to szczególnie odczuwalne, gdy przedsiębiorca zdecyduje się na model kasy, której oprogramowanie może połączyć z używanym przez siebie oprogramowaniem magazynowym. Takie rozwiązanie potrafi naprawdę ułatwić nadzór nad punktem sprzedaży. Przedsiębiorca nie tylko będzie wiedział, kiedy uzupełnić stany magazynowe, ale przy okazji będzie mógł ocenić, które towary cieszą się największą popularnością.

Drugą zaletą kas fiskalnych jest to, że automatyzują wiele procesów związanych z prowadzeniem działalności sprzedażowej. Kasy automatycznie naliczają stawki podatków od towarów, zapisują dzienny obrót i wysokość sprzedaży, a tym samym ułatwiają pracę księgowym.

Co więcej, jeśli zdecydujemy się na kasę online, będziemy mogli zrezygnować z papierowych paragonów, a także będziemy mieli stały dostęp do każdego dowodu sprzedaży. To ogromna wygoda nie tylko dla przedsiębiorcy, lecz także klientów.

Czy kasy fiskalne mają jakieś wady? Cóż, dla wielu osób największą niedogodnością może być sam obowiązek inwestycji w nowy sprzęt, ale można nieco obniżyć te koszta, o czym poniżej.

Jak wybrać kasę fiskalną?

Niestety, wybór kasy fiskalnej nie jest tak prosty, jak kupno innego sprzętu elektronicznego, zwłaszcza jeśli otwieramy nasz pierwszy biznes. Początkujący przedsiębiorca musi więc pamiętać o dwóch rzeczach - przede wszystkim, każde urządzenie ma własną bazę towarów, która podlega różnym ograniczeniom. Po drugie - długość użytkowania kasy fiskalnej jest określona przez polskie prawo i wynosi maksymalnie 5 lat.

Wbrew pozorom mały biznes niekoniecznie musi od razu oznaczać, że kupujemy kasę z małą bazą towarów (PLU czyli price-look-up-unit). Dlaczego? Bo bardzo często nasza działalność może rozrastać się w niespodziewanych kierunkach. Przykładowo szkoła językowa zaczyna sprzedawać podręczniki lub gotowe kursy online, a niewielka piekarnia rozszerza ofertę produktów o ciasta, słodycze i napoje. W takim przypadku szybko może okazać się, że mała kasa oznacza spore ograniczenia dla naszego rozwoju. Dlatego kupując kasę, możemy podejść do sprawy optymistycznie i zdecydować się na urządzenie z bazą towarów większą o nawet 40%, niż zakładane zapotrzebowanie.

Druga sprawa to rodzaj usług. Od niego zależy to, czy lepiej kupić kasę mobilną czy stacjonarną. Jeśli istnieje jakakolwiek szansa na to, że będzie można rozszerzyć działalność o usługi świadczone u klientów, warto zawczasu wziąć to pod uwagę. Przykładowo salony kosmetyczne czy fryzjerskie mogą spokojnie wybrać kasę mobilną.

Jaka jest cena kasy fiskalnej i czy przedsiębiorca może skorzystać z ulgi podatkowej?

Cena kasy fiskalnej waha się od 500 zł (za małą kasę mobilną) do około 4000 zł za kasy systemowe. Wszystko zależy więc od charakteru naszego biznesu i wymogów, jakie nakłada na nas polskie prawo. Dobra wiadomość jest taka, że bardzo często można skorzystać z ulgi przy zakupie kasy. Przykładowo w 2020 roku mogą to zrobić niektórzy właściciele lokali gastronomicznych, którzy mają obowiązek wymiany starych urządzeń na kasy online.