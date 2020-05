Jury krakowskiego Festiwalu Muzyki Filmowej wybrało największy młody talent

FLESZ - Komu rząd dopłaci do wakacji?

Jury konkursu przyznało drugie miejsce Anie Kasrashvili z Gruzji (pierwsza kobieta na podium w historii nagrody), a trzecie – Gijsowi van Amelsvoortowi z Holandii. Sukces laureatów jest tym bardziej znaczący, że w tym roku konkurowali w największym do tej pory gronie młodych twórców – otrzymaliśmy 101 kompozycji konkursowych z ponad 20 krajów z całego świata. Uczestnicy zmierzyli się tym razem z popularną produkcją Netflixa. Ich zadaniem było stworzenie kompozycji do fragmentu odcinka najnowszego sezonu serialu The Crown.

- Tworzenie muzyki to tylko niewielka część tworzenia partytury. Wiedza o tym, co muzyka musi »powiedzieć«, ile musi »powiedzieć« i gdzie powinna »powiedzieć«, wymaga wiedzy na temat tworzenia filmów. To był dobry rok na wiedzę. Gratuluję wszystkim uczestnikom – powiedział przewodniczący jury Richard Bellis, kompozytor, edukator, laureat nagrody Emmy oraz członek zarządu Amerykańskiego Stowarzyszenia Kompozytorów, Autorów i Wydawców (ASCAP).