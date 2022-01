Grupa Scorpions wierzy w rocka. Niemiecki zespół zapowiada nową płytę singlem "Rock Beliver"

Utwór „Rock Believer” został skomponowany przez cały zespół i utrzymany jest w stylu dawnych piosenek Scorpions z lat 80.

- Nowy materiał to powrót do naszych korzeni. Chcieliśmy odtworzyć nasze DNA, czyli świetne riffy i mocne melodie. Zależało nam na tym, by w studiu oddać koncertowy klimat - cała nasza piątka, grająca razem, w jednym pomieszczeniu - mówi Klaus Maine, wokalista grupy.

Nad brzmieniem „Rock Believer” czuwał były perkusista Mötorhead, Mikkey Dee, który zadbał o to, by legendarny styl Scorpions porywał energią i zachwycał bezkompromisową jakością. Z powodu pandemii, sesja, która miała odbyć się w Los Angeles, została przeniesiona do Niemiec. Większość pandemii muzycy spędzili razem w swoim studiu w Hanowerze.