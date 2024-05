Dzień Dziecka w Multikinie w Krakowie! Filmowa przygoda dla całej rodziny! Atrakcje i seanse specjalne. Sprawdź repertuar!

W tym roku świętuj Dzień Dziecka w kinie!

Basia. Jestem w sam raz: Basia ma charakterek i mówi, co myśli. I co czuje. Rezolutna pięciolatka i przyjaciele powracają w nowej odsłonie adaptacji uwielbianych książek Zofii Staneckiej i Marianny Oklejak.

Prezenty dla każdego dziecka

Do każdego biletu na seans filmowy w weekend Dnia Dziecka otrzymacie paczkę gum Orbit for kids (do wyczerpania zapasów).