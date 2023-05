Dla amatorów i profesjonalistów rzemiosła papierniczego. Od 13 do 19 maja Festiwal Papieru w Centrum Norwida w Nowej Hucie

W dniach 13-19 maja Ośrodek Kultury Norwida zaprasza na Festiwal Papieru. Ma on na celu popularyzowanie pracy warsztatowej z papierem, edukowanie w zakresie profesji okołopapierniczych oraz ukazywanie różnorodnych walorów kulturowych z nim związanych.

Festiwal dedykowany jest zarówno amatorom, jak i pasjonatom rzemiosła papierniczego. Ma na celu popularyzowanie pracy warsztatowej z papierem, edukowanie w zakresie profesji okołopapierniczych oraz ukazywanie różnorodnych walorów kulturowych z nim związanych. Bo praca z papierem jest dla każdego – przynosi dużo satysfakcji, a poznane zagadnienia pozwalają otworzyć się uczestnikom i uczestniczkom na twórczą ekspresję w dziedzinach, takich jak: introligatorstwo, papieroplastyka czy czerpanie papieru. – To wydarzenie, w ramach którego odbywają się warsztaty edukacyjne i rękodzielnicze związane z medium, jakim jest papier. W trakcie Festiwalu eksplorujemy artystyczny potencjał, który drzemie w arkuszach celulozy. Faktury, struktury oraz różne gramatury to punkt wyjścia do twórczej pracy z papierem, nauki nowych technik i realizacji własnych pomysłów papierniczych – opowiada Agnieszka Pięta-Jadczak z Ośrodka Kultury Norwida, pomysłodawczyni i koordynatorka Festiwalu.

Zapisy na warsztaty w ramach Festiwalu Papieru prowadzone są przez formularze, dostępne na stronie: www.okn.edu.pl (Wydarzenia/Aktualne zapisy). Wstęp jest bezpłatny.

Program:

TEKTURKI I SZNURKI – warsztaty rodzinne 13 maja (sobota), godz. 11:00-13:00 Artzona | Ośrodek Kultury Norwida, os. Górali 4 Prowadzenie: Julia Lachiewicz i Paulina Maciaszek Rodzinne warsztaty tworzenia wiszących pejzaży z użyciem kartonów i tektury oraz nowo poznanych, makramowych węzłów. Do dyspozycji uczestników i uczestniczek będą wielobarwne papiery z różnorodnymi fakturami. NOTES W OPRAWIE TWARDEJ – warsztat introligatorski 13 maja (sobota), godz. 10:00-15:00 Artzona | Ośrodek Kultury Norwida, os. Górali 4 Prowadzenie: Alicja Magiera Podczas warsztatu introligatorskiego uczestnicy i uczestniczki przygotują notes w oprawie twardej z użyciem płócien i tektury introligatorskiej, poznają także narzędzia, których używają w pracy introligatorzy. Samodzielnie uszyją blok oraz przygotują oprawę swoich prac.

SZYCIE JAPOŃSKIE – warsztat introligatorski 13 maja (sobota), godz. 15:30-18:30 Artzona | Ośrodek Kultury Norwida, os. Górali 4 Prowadzenie: Alicja Magiera Uczestnicy i uczestniczki stworzą zeszyt, wykorzystując tradycyjną technikę szycia papieru wywodzącą się z Japonii, poznają także narzędzia, jakimi w swoim warsztacie pracy posługują się introligatorzy. ORIGAMI - warsztaty z Muzeum Manggha Warsztat dla rodziców, opiekunów/opiekunek z dziećmi. 14 maja (niedziela), godz. 15:00-16:00 Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, ul. M. Konopnickiej 26. Origami to tradycyjna sztuka składania papieru. Nazwa pochodzi od japońskich znaków: „składać” (jap. oru) oraz „papier” (jap. kami). Do praktykowania origami potrzebna jest kartka papieru o odpowiedniej wielkości i kształcie, a także znajomość sekwencji zagięć, które pozwalają na wykreowanie pożądanego kształtu. Składanie papieru nieodzownie kojarzy się ze spokojem i wyciszeniem. Każdy kolejny ruch przybliża nas do otrzymania pożądanego kształtu. Obserwacja procesu, podczas którego dana figura wyłania się z plątaniny zagięć, zapewnia ekscytację i radość z tworzenia. Zajęcia wspierają rozwój wyobraźni przestrzennej i sprzyjają budowaniu koncentracji.

GELL PLATE PRINTING – warsztat graficzny 15 maja (poniedziałek), godz. 17:30-20:30 Artzona | Ośrodek Kultury Norwida, os. Górali 4 Prowadzenie: Sasza Malisz Gell Plate Printing to technika monodruku, do której wykorzystuje się żelową płytę drukarską. Podczas warsztatu uczestnicy i uczestniczki wydrukują niepowtarzalne abstrakcyjne wzory i odbitki. COPPERPLATE – warsztat kaligraficzny 16 maja (wtorek), godz. 17:30-19:30 Artzona | Ośrodek Kultury Norwida, os. Górali 4 Prowadzenie: Kamil Gibas Zajęcia poświęcone będą praktycznej nauce liter małego alfabetu Copperplate. To elegancki angielski krój liter, który dobrze prezentuje się zarówno w oficjalnych formach (podziękowania czy dyplomy), jak również w niewielkich formatach (kartki okolicznościowe, winietki i in.) Uczestnicy i uczestniczki nauczą się wykreślać podstawowe znaki z których składają się poszczególne grupy liter. W tym celu zostaną wykorzystane autorsko opracowane wzorniki kaligraficzne, doskonałej jakości papier i pióro maczane w ekolinach.

ARTZIN MARATON #2 18 maja (czwartek), godz. 17:30-20:00 Artzona | Ośrodek Kultury Norwida, os. Górali 4 Prowadzenie: Agnieszka Pięta-Jadczak ARTZIN maraton to warsztaty self-publishingowe odbywające się w idei DIY (Do It Yourselfe). Formuła zajęć jest otwarta. Do dyspozycji uczestników i uczestniczek będą papiery o różnej gramaturze i kolorze, farby, stemple, materiały drukujące i plastyczne, kleje. Każda osoba będzie miała możliwość zaprojektowania swojego oryginalnego i unikatowego zina w formie zeszytu/notesu. Praca warsztatowa opierać się będzie na eksperymentach, pracy z wyobraźnią, kreatywnym podejściu do praktykowania wybranych technik i zagadnień. Metody, na których będziemy bazować to: kolaż, stemple, plastyczne techniki mieszane. * ZIN – nieprofesjonalne pismo tworzone przez osobę bądź grupę osób – miłośników jakiegoś tematu (np. muzyki). Ziny wydawane są własnym nakładem, najczęściej nieregularnie, zazwyczaj dystrybuowane są w obiegu niezależnym i w niewielkiej ilości (od kilku do kilkuset egzemplarzy). AUTO_KOLAŻO_PORTRETY 19 maja (czwartek), godz. 17:30-20:30

Artzona | Ośrodek Kultury Norwida, os. Górali 4 Prowadzenie: Marzena Kolarz Warsztat z fotografii i kolażu, podczas którego sięgniemy do wspomnień, własnych historii, rodzinnych pamiątek i archiwum. Zajęcia będą składały się z dwóch części. Pierwsza to praca fotograficzna, podczas której uczestnicy i uczestniczki przygotują autoportrety. Druga – to praca z kolażem – techniką związaną z autorem, jego gestem, dotykiem i śladem – w trakcie której powstaną finalne prace. Uczestnicy i uczestniczki proszeni są o przyniesienie wycinków gazet, listów, notatek i zdjęć, które są dla nich ważne, bądź niedużych przedmiotów. Festiwal Papieru realizowany jest dzięki wsparciu Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta i ArcelorMittal Poland. Szczegółowe informacje na temat poszczególnych warsztatów dostępne są na stronie organizatora, Ośrodka Kultury Norwida: www.okn.edu.pl.