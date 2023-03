Poetycko w Norwidzie. Światowy Dzień Poezji 21 marca w bibliotece Ośrodka Kultury Norwida w Krakowie OPRAC.: Paweł Gzyl

Światowy Dzień Poezji już 21 marca Archiwum Ośrodka Kultury Norwida

21 marca to nie tylko pierwszy dzień długo wyczekiwanej wiosny, ale także Światowy Dzień Poezji. Trudno, żeby nie obchodzono go w Ośrodku Kultury Norwida. W końcu Kraków to Miasto Literatury UNESCO. Co przygotowali pracownicy ośrodka?