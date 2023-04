W sobotę 22 kwietnia wypada Międzynarodowy Dzień Ziemi. Jak będzie się go celebrować w Centrum Kultury Norwida w Nowej Hucie?

Przeciętny Polak produkuje średnio 358 kg śmieci rocznie. Chociaż recykling stał się naszym słusznym obowiązkiem, wciąż recyrkulacji podlega nieco ponad 26 procent odpadów. Do tego dochodzą inne problemy: nadmierne wyzyskiwanie zasobów naturalnych, produkcja spalin, czy nieodwracalne zmiany klimatyczne. To wszystko odbija się nie tylko na krajobrazie, ale także na naszym zdrowiu. Stąd nieoceniona rola edukacji przyrodniczej.

Dorośli – wraz z Piotrem Skindzierem – staną „Oko w oko z gwiazdami”, dokonując obserwacji nieba (22 kwietnia godz. 19). Spragnieni kontaktu z przyrodą będą mogli wziąć udział w rodzinnym spacerze po Łąkach Nowohuckich (23 kwietnia godz. 15) z Magdaleną Kuś z Pracowni z Barwinkiem.

22 kwietnia w ARTzonie (os. Górali 4) odbędzie się już szósta odsłona wydarzeń z cyklu „Halo! Tu Ziemia!”. To będzie czas kreatywności – zaplanowano ekologiczne warsztaty: „Firanowe worki i woreczki” (10:00-10:40 i 10:50-11:30), „Geometryczne plecionki” (10:00-12:00) i „Podręczne ogrody” (10:00-11:30). – Co rok spotykamy się z mieszkańcami i mieszkankami dzielnicy, by inicjować działania kreatywno-recyklingowe i przekazać wiedzę o ekologii, dobrze się przy tym bawiąc – mówi Julia Lachiewicz, pracowniczka ARTzony.