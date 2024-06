Czerwcowe brzmienia w Klubie RE! Wyjątkowe koncerty w Krakowie. Zagrają Muzyka Końca Lata, MIR, Les Lullies, The Band Of Endless Noise

14.06 - Muzyka Końca Lata + MIR: Czas na polskie brzmienia! Muzyka Końca Lata to duet tworzący nostalgiczny indie pop z elementami elektroniki. Ich utwory rozmarzą Was i przeniosą w klimat letnich wieczorów. Towarzyszyć im będzie MIR, czyli energetyczny projekt łączący rockowe brzmienia z popową melodyjnością.

29.06 - E (US) + The Band Of Endless Noise: Na zakończenie miesiąca czeka nas prawdziwa muzyczna ekstaza! E, czyli amerykański producent i multiinstrumentalista, znany z eksperymentalnej elektroniki i noise'u, porwie Was w wir dźwięków, które z pewnością zapadną Wam w pamięć. Towarzyszyć mu będzie The Band Of Endless Noise, czyli polski duet tworzący psychodeliczny noise rock.